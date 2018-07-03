رئيس حي الساحل بشأن "مسن" العقار المنهار: "غربلنا التراب ملقناش حد تحت الأنقاض"

كتب- محمد نصار:

قال شريف مجدي، رئيس حي الساحل، إن قوات الحماية المدنية لم تعثر حتى اليوم على أي أثر للمسن الذي ادعى سكان العقار المنكوب في الحي وجوده تحت الأنقاض.

وأضاف مجدي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "غربلنا التراب وحملناه في العربيات علشان الناس تقتنع أن مفيش حد تحت الأنقاض، ومفيش أي أثر لأي شخص".

ولفت رئيس الحي، إلى رفع أجزاء من أنقاض العقارين المنهارين، وأن قوات الحماية المدنية عملت طوال أمس الاثنين وحتى ساعات متأخرة من الليل دون نتيجة.​