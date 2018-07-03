ننشر أبرز محاور بيان حكومة "مدبولي" أمام البرلمان- صور

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

حصل "مصراوي"، على محاور برنامج الحكومة، المقرر أن يعرضه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، أمام البرلمان في الجلسة العامة.

ويتركز برنامج الحكومة، على حماية الأمن القومي المصري، والاهتمام بالسياسة الخارجية، من خلال تطوير المواجهات الأمينة للأعمال الإرهابية وتأمين المنافذ والحدود، وتعزيز المواطنة ومواجهة الهجرة غير النظامية.

ويتضمن البرنامج سبل مواجهة الزيادة السكانية، وتطوير المدن القائمة وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية.