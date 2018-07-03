القوات المسلحة:مقتل 3 تكفيريين وتدمير 285 ملجأ ومخزنا ضمن "سيناء 2018"

القاهرة - مصراوي:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحقيق نجاحات ضمن العملية الشاملة (سيناء 2018)، حيث تم القضاء على 3 من العناصر التكفيرية، وتدمير 285 ملجأ ومخزنا، و200 كيلو جرام من مادة (TNT)، بالإضافة إلى عدد من الأنفاق برفح.

وقالت القيادة العامة - فى بيانها الـ25 الصادر اليوم /الثلاثاء/ - "إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".

وفيما يلى نص البيان:

استكمالا للتضحيات والبطولات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018 لتجفيف منابع الإرهاب، واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، فقد أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الأتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 5 عربات ومخازن للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.

- القضاء على 3 عناصر تكفيرىة بحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، والقبض على عدد 59 فردا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء.

- تدمير عدد 12 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة الارتكازات الأمنية.

- تدمير نقطة لتخزين الوقود ومخزن وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم تدمير عربة فنطاس مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات.

- تدمير عدد 285 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على ملابس عسكرية ونظارة ميدان وعدد 10 دانات هاون وكمية من الذخائر و200 كيلو جرام من مادة (TNT)، وعدد من دوائر النسف وأجهزة اتصال لاسلكى ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيرى بوسط وشمال سيناء.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.

وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية تمكنت عناصر حرس الحدود على الإتجاه الاستراتيجى الغربى من ضبط 120 بندقية خرطوش و3 بندقيات قناصة وبندقية آلية و7340 طلقة مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان و6 خزن سلاح، كما تم ضبط 1928 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و3 ملايين قرص مخدر و66 قطعة مشغولات ذهبية و8 عربات دفع رباعى تستخدم في أعمال التهريب.

وعلى الاتجاة الجنوبى تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط عربة نقل يستقلها 3 أفراد عثر بحوزتهم على 17 جوالا بداخلهم 320 لفافة لمادة الهيروين المخدر تقدر بحوالى نصف طن، كما عثر بحوزتهم على كمية من العملات الأجنبية وعدد 7 هواتف ثريا، كما تم ضبط عدد 24 عربة ودرجاتين ناريتين تستخدم فى أعمال التهريب، وضبط 150 جوالا يحتوى على أحجار صخرية لخام الذهب، فضلا عن إحباط محاولة تسلل 43 فردا بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية.

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، تم ضبط 11عربة ودراجتين ناريتين تستخدم في أعمال التهريب، كما تم ضبط 279 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، و9700 قرص مخدر.

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري.

وتواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية، حيث تم تنظيم أكثر من 538 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية، متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.

كما أسفرت العمليات عن إصابة مجند أثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية، واستشهاد فردين مدنيين نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك.