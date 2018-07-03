القوات المسلحة: مقتل 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا بالعملية الشاملة سيناء 2018

مصراوي

أصدرت القوات المسلحة منذ قليل البيان رقم 25 حول العملية سيناء 2018، حيث أعلنت القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا فى تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء عمليات التمشيط بوسط وشمال سيناء.

وتواصل القوات المسلحة جهودها فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، والتى انطلقت فى فبراير الماضى.

و أسفرت العمليات عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 5عربات ومخزن للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء .

- القضاء على (3) أفراد تكفيريين وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر والقبض على عدد (59) فردا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء

- قيام القوات الجويه بإستهداف وتدمير خمس عربات ومخزن للإحتياجات الادارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء .

- القضاء على ( 3 ) فرد تكفيرى وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر والقبض على عدد ( 59 ) فرد من المشتبة بهم بشمال ووسط سيناء

- تدمير عدد ( 12 ) عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة الارتكازات الامنية .

- تدمير نقطة لتخزين الوقود ومخزن وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة ، كما تم تدمير عربة فنطاس مفخخه كانت معدة لإستهداف القوات .

- تدمير عدد ( 285 ) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على ملابس عسكرية ونظارة ميدان وعدد (10) دانه هاون وكمية من الذخائر و (200 ) كجم لمادة TNT وعدد من دوائر النسف وأجهزة إتصال لاسلكى ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيرى بوسط وشمال سيناء .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد ( 10 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا بمناطق العمليات .

- اكتشاف وتدمير عدد من الانفاق بمدينة رفح بشمال سيناء .

وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية تمكنت عناصر حرس الحدود على الإتجاه الاستراتيجى الغربى من ضبط (120) بندقية خرطوش و ( 3 ) بندقية قناصة وبندقية آلية و (7340 ) طلقة مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان و( 6 ) خزنة سلاح ، كما تم ضبط (1928 ) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و3 مليون قرص مخدر و (66) قطعة مشغولات ذهبية و (8) عربة دفع رباعى تستخدم فى اعمال التهريب .

وعلى الاتجاة الجنوبى تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط عربة نقل يستقلها 3 إفراد عثر بحوزتهم على 17 جوال بداخلهم 320 لفافة لمادة الهيروين المخدر تقدر بحوالى نصف طن كما عثر بحوزتهم على كمية من العملات الأجنبية ، وعدد ( 7 ) هاتف ثريا ، كما تم ضبط عدد ( 24 ) عربة ودرجاتين ناريتين تستخدم فى أعمال التهريب ، و ضبط 150 جوال تحتوى على أحجار صخرية لخام الذهب ، واحباط محاولة تسلل (43) فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية .

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تم ضبط 11عربة و2 دراجة نارية تستخدم فى اعمال التهريب كما تم ضبط 279 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و9700 قرص مخدر .

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الاهداف الإقتصادية في المسرح البحري.

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية ، حيث تم تنظيم اكثر من (538) كمينا ودورية امنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدوديه على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابيه ، متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .

كما اسفرت العمليات عن إصابة مجند أثناء الاشباكات مع العناصر الارهابية واستشهاد 2 فرد مدنى نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لإستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك .