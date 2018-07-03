مدبولي يعرض بيان الحكومة أمام النواب.. وطلاب الثانوية يبدأون تسجيل اختبارات القدرات.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

مصراوي

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج حكومته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، كما يبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل اختبارات القدرات، وهذه أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ضمن أجندة الأحداث التي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:.

القاهرة .. يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج حكومته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

القاهرة .. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة أوروبية يزور خلالها ألمانيا والنمسا، تهدف إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وكل من ألمانيا والنمسا وسبل تعزيزها في شتي المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

موسكو .. يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جلسة مباحثات بالعاصمة الروسية مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

القاهرة .. يبدأ طلاب الثانوية العامة خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني تيسيرا على الطلاب والراغبين في القبول بإحدي الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بالكليات قبل تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني.

القاهرة .. تُطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" في عامه الأول تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة الإماراتية عهود الرومي.

موسكو.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي السويد وسويسرا، كما تقام مباراة بين منتخبي كولومبيا وانجلترا ، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.