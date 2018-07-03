نتائج الثانوية العامة.. واجتماع الرئيس مع بعض الوزراء.. أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة - ( أ ش أ ):

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بعدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، جاء في مقدمتها لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع عدد من الوزراء ، وكذلك متابعة تصحيح ونتائج الثانوية العامة.

وأبرزت صحف " الأهرام " و " الأخبار " و " الجمهورية " تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في اجتماعين منفصلين أمس، على ضرورة استكمال دراسة الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل، فى مصر بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، خاصة أن الخطة تشمل كل سواحل مصر ومجاريها المائية وطرقها، وتطوير المنظومة التأمينية على جميع الطرق، حماية لأرواح المواطنين وللحد من الخسائر، مع وضع أطر زمنية محددة للتنفيذ.

وأوضح الرئيس أهمية استمرار تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، لدورها الرئيسي في خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ونقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة ، قال فيه إن هذا الاجتماع استعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل فى البلاد، والتى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، بما يسهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافى والبنية التحتية المتوافرة. وأشار الرئيس إلى أن إنشاء محاور لوجستية تعتمد على أنظمة النقل متعدد الوسائط: البحرى والنهرى والبرى والسكة الحديد، ورفع كفاءتها بأرقى المعايير العالمية، يمكن قطاع النقل من الحصول على نصيب كبير من حجم النقل الإقليمى والدولى.

وخلال الاجتماع الثانى الذى حضره الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، أكد الرئيس الأهمية القصوى لتطوير المنظومة التأمينية على الطرق، وتحسين الخدمة للمواطنين، للحد من الحوادث وتأثيراتها، خاصة على الطرق السريعة الجديدة، مطالبا بتوفير الخدمات الأساسية والإسعاف ومحطات التزود بالوقود.

كما اهتمت الصحف بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين اللواء محسن محمود على عبد النبى مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بداية من يناير 2014، والذي تخرج اللواء عبد النبى فى الكلية الحربية عام 1978 الدفعة 71 حربية، وهو حاصل على عدد كبير من أنواط الخدمة الممتازة والواجب العسكرى من الطبقة الأولى.

وفي سياق آخر ، اهتمت الصحف بتأكيد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لا يوجد أي تسريب لأسئلة الثانوية العامة نهائيًا، وكنترول الثانوية العامة لا يعمل عبر الإنترنت، لافتا ـ على حد تعبيره ـ إلى أن الكنترول شغال «كمبيوترايز ومانيوال».

وقال حجازى إن هناك «خلية نحل» داخل كنترول الثانوية العامة، والنتيجة ستظهر خلال أسبوعين، فى منتصف الشهر الحالي.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة انتهاء ما سمى بلجان الأكابر والغش الجماعي، قائلًا: «لجان الأكابر اتحرقت خالص، بعد تاريخ طويل من الغش» حيث تم رفض جميع تحويلات الطلاب للجان بعينها، وتمت إحالة المسئولين عن التحويلات للنيابة، كما تم تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، وزيادة عدد العصا الإلكترونية بتلك اللجان وتغيير بطاريات العصا القديمة ، وتوزيع الطلاب بلجان الشغب على لجان فرعية متعددة.

وحذر حجازى من التضليل الذى تمارسه بعض الصفحات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت بشأن إمكانية تغيير درجات طلاب الثانوية العامة من خلال اختراق الكنترول مقابل دفع مبالغ مالية معينة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية أرسلت إليه بعضا من هذه الصفحات.

وأضاف أن هذه أعمال ابتزاز واضحة، مشدداً على أن كنترول الثانوية العامة لا يعمل عبر الإنترنت، لكنه يعمل فى دوائر مغلقة، وتابع: وبالتالى الذى يدعى أنه سيدخل ويخترق الشبكة كلامه عار من الصحة والصدق..نريد ألا يتعرض أحد للنصب أو الابتزاز.

وأوضح حجازى أنه خلال امتحانات الثانوية العامة كانت تتردد شائعات ظهور الامتحانات وتسريبها قبل بدء اللجنة وهو ما لم يحدث على الإطلاق والآن تروج صفحات الغش بقدرتها على تغيير الدرجات فى الكنترولات وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث.

مضيفا أن تعديل نموذج الإجابة يتم من خلال لجنة على درجة عالية من المهنية والتخصص حتى يحصل كل طالب على حقه والأوراق التى تم تصحيحها قبل تعديل نموذج الإجابة يعاد تصحيحها.

وأبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية «مصر السلام» بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى أن مصر كانت وستظل دائمًا أرض السلام والأمان، فكما كانت ملاذًا للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء فهي تفتح ذراعيها دومًا لضيوفها.

وأضاف فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن هذا المكان يحمل مكانة روحانية لنا جميعًا مسلمين ومسيحيين، فكلنا مصريون ونعتز بهذا المكان الذي مكثت فيه العائلة المقدسة وباركته.

فيما انفردت "الأهرام " بحوار مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول مشروع القانون الجديد، حيث وصف كرم جبر القانون الجديد بأنه قانون إنقاذ الصحافة المصرية واعتبر من يعارض هذا القانون بأنه ينساق وراء كلام مرسل ولم يقرأ النصوص الفعلية للقانون والتي تصب في مصلحة الجماعة الصحفية.

وقال إنه بعد صدور القانون سيتم إعادة تشكيل جميع الهيئات الإعلامية وبالتالي لا أحد يضمن بقاءه في المنصب وكل ما نحاول تقديمه هو خدمة للصحافة والعاملين بها.

وأوضح أن التغييرات المرتقبة ستكون مهمة الهيئة الوطنية للصحافة بعد إعادة تشكيلها، والهيئة تملك معلومات عن كل المؤسسات من خلال التقييم الذى جرى على مدى العام الماضي، وبالتالي ستكون المهمة سهلة سواء فى الإبقاء على بعض القيادات التى كانت متميزة أو تغييرها حسب النتائج.

وقال إنه لم يكن يتوقع من مجلس نقابة الصحفيين إدارة الموضوع بهذه الطريقة وإرسال قرارات للهيئة ولهذا رفض تسلم قرارات النقابة حيث اعتبرها بمنزلة فرمانات وليست مطالب.