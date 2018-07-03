البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس الدولة

كتب- إسلام ضيف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

وقال بيان للكنيسة الأرثوذكسية إن رئيس مجلس الدولة رافقه المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس المجلس الأمين العام، والمستشار عمرو فوزى عضو المكتب الفنى لرئيس المجلس.

وأوضحت الكنيسة أن اللقاء حضره المستشار منصف سليمان، والمستشار كمال شوقي.