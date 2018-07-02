تحذيرات من تأثيرات موجة الحر على "صناعة الشيبس" في بريطانيا

كتب - حاتم صدقي:

حذرت كبرى الشركات البريطانية المصنعة لرقائق البطاطس (الشيبس) من موجة حر تضرب البلاد حاليًا قد تؤدي إلى انخفاض في محاصيل البطاطس بصورة ملحوظة هذا العام.

ووفق صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن بريطانيا تواجه "أزمة حقيقية" في صناعات "الشيبس"، وذلك بعد أسابيع قليلة من أزمة أخرى ضربت مجال صناعة المشروبات الغازية بفعل النقص الذي تعانيه أوروبا في إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، الداخل في هذه الصناعة بشكل أساسي.

وقال أليكس ألبون، الشريك المؤسس لشركة "بايبرز كريسب"، إنه إذا استمرت موجة الحر في اكتساح المملكة المتحدة، فإن شركته التي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي من البطاطس ستضطر إلى سد احتياجاتها بالاستيراد من الخارج، وأضاف: "هناك خطر.. ستكون لدينا أزمة واضحة".

وقد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 25 درجة مئوية إلى فساد كميات كبيرة من المحاصيل المزروعة بالبطاطس في البلاد.

وقال أندرو فرانسيس، ويعمل في زراعة البطاطس بمدينة نورفولك: "لم نتمكن من الوصول إلى الحقول لمدة ثلاثة أسابيع في الربيع بفعل ارتفاع درجات الحرارة. لم نسمع بهذا من قبل". وأضافت "ميرور" -على ذلك- بأن محاصيل القرنبيط والبروكولي تأثرت أيضًا بهذه الموجة.