بالصور.. حفل زفاف توفيق عكاشة وحياة الدرديري على مركب بالنيل

كتب- محمود رمزي:

شهدت إحدى المراكب النيلية، حفل زفاف الإعلامي توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديري بحضور أسرتهما، بعدما عُقد قرانهما الخميس الماضي.

كانت الصفحة الرسمية لقناة "الفراعين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت نبأ عقد قران "عكاشة" و"الدرديري" الجمعة الماضية، بمنزل أسرة الإعلامية بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، بحضور والدها الحاج فاروق عبدالمنعم الدرديري، وشقيقها إسلام فاروق الدرديري.

وقال "عكاشة"- خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان الماضي، إن الإعلامية حياة الدرديري، أول حب في حياته، لافتا إلى أنه مدين لها بحياته، ولكن بعض "الواشين" يختلقون المشكلات بينهما.