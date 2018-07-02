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تجديد الثقة في مدير الزراعات المحمية بمركز البحوث

10:51 م الإثنين 02 يوليو 2018
تجديد الثقة في مدير الزراعات المحمية بمركز البحوث

وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد الثقة في الدكتور إبراهيم دسوقي مدير الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية حتى نهاية العام الجاري.

وحصل "مصراوي"، على نسخة من القرار الذي وقع عليه، رئيس مركز البحوث الزراعية وعرضه على الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 21/6/2018.

ويعد هذا التكليف الثاني للدكتور إبراهيم دسوقي خلال عام و نصف.

المستند

محمود مدني الزراعات المحمية مركز البحوث الزراعية إبراهيم دسوقي

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