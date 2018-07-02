تجديد الثقة في مدير الزراعات المحمية بمركز البحوث

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد الثقة في الدكتور إبراهيم دسوقي مدير الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية حتى نهاية العام الجاري.

وحصل "مصراوي"، على نسخة من القرار الذي وقع عليه، رئيس مركز البحوث الزراعية وعرضه على الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 21/6/2018.

ويعد هذا التكليف الثاني للدكتور إبراهيم دسوقي خلال عام و نصف.