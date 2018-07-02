"الجيزة" تنفذ حملة نظافة موسعة بأحياء الهرم والدقى والعجوزة- صور

كتب- إسلام ضيف:

نفذت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة موسعة بعدة مناطق بأحياء الهرم والدقى والعجوزة؛ لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة -في بيان- إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بطريق المنصورية، ومدخل الصوت والضوء، وطريق مصر الفيوم، ومدخل مساكن الضباط خلف سور المتحف المصرى، ونزلة الطريق الدائرى بطريق مصر الأسكندرية الصحراوى حتى ميدان الرماية.

وأضاف الدالي أنه تم كذلك تجريد طريق مصر الفيوم من الأتربة، وتركيب المقاعد الخشبية بترعة المنصورية بنطاق حى الهرم، ورفع كفاءة النظافة بشوارع التحرير والدقى ومحيى الدين أبو العز ونادى الصيد بنطاق حى الدقي، وأعمال نظافة ودهان لسور المبانى باللون الرمادى بمحور 26 يوليو نزلة ميدان لبنان بنطاق حى العجوزة.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تكليف هيئة النظافة والتجميل بالاستمرار في توجيه حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة، والاهتمام بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية.

وأوضح يحى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر؛ لرفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجدة، وقامت سيارات نافورة المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة، بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر.

ولفت فايد إلى أنه تم الدفع بفرق من عمال الحدائق؛ لعمل الصيانة اللازمة للجزر الوسطى والأشجار المتواجدة بالشوارع والطرق والميادين العامة، كذلك تم الدفع بفرق عمال النظافة مدعومين بعشر سيارات نصف نقل، وأربعة لوادر، وسيارات مكبس لتفريغ صناديق القمامة، وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، حيث تم رفع كافة أنواع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات والأرصفة بالأحياء المشار إليها، وجاري متابعة استكمال تلك الأعمال.