"طاقة النواب" توافق على اتفاقية "مصرية- إيطالية" بمجال حماية البيئة

كتبت- هند الشامي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية، ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية والموقع في القاهرة بتاريخ 27 فبراير 2018، والذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين بشأن التعاون بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والموقعة في 8 ديمسبر 2015.

ووفقا للاتفاق المالي، ستخصص وزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية مساهمة بمبلغ 4 ملايين يورو من خلال صندوق مرفق التعاون البيئي المنشأ في إطار المؤسسة الترويجية الوطنية الإيطالية، وذلك من أجل تنفيذ التعاون الثنائي والتمويل المشترك للمشروعات ذات الصلة.

وتبلغ مساهمة وزارة البيئة المصرية- حسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية- 5% من الميزانية الإجمالية لخطة العمل، وتُقدم من خلال مساهمة عينية أو مساهمة نقدية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بناء علي طبيعة كل مشروع.

وطبقا للاتفاق، ستقوم وزارة البيئة المصرية بتنفيذ خطة العمل والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل لجنة التسيير (اللجنة المٌشكلة من الطرفين طبقاً للمادة 3 من مذكرة التفاهم الموقعة في 8 ديسمبر 2015)، وستخصص حساب بنكي لهذا الغرض، وستخطر به الجانب الإيطالي من أجل مراجعة وتنفيذ الإجراءات المالية والإدارية بشكل صحيح.

وحسب الاتفاقية، ستدعم الوحدة التشغيلية للمساعدة الإنمائية، وزارة البيئة المصرية، ووضع تكلفة هذا الدعم على الميزانية العامة لخطة العمل.