الفريق يونس المصري يوجه بترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات بأكاديمية الطيران

كتب- طه عبيد:

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، كلًا من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصريةٌ لعلوم الطيران، والطيار رشدي زكريا رئيس شركة سمارت للطيران، للتعرف على نشاط وخطط واستراتيجيات الأكاديمية، وشركة سمارت للطيران، وجه بالحلول والمقترحات للحد من المعوقات والتحديات التى تعوق مسيرة العمل في كل من الشركتين، مع التأكيد على ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.

عرض الطيار إلياس صادق، النشاطات والخدمات التي تقدمها الأكاديمية بكلياتها وأقسامها المختلفة، حيث تتكون من ثلاث كليات رئيسية هي: الكلية المصرية للطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة.

واستعرض "إلياس"، أساليب التدريب العملي بالأكاديمية من طائرات التدريب ومحاكيات الطائرات ومعامل كلية المراقبة الجوية.

من جانبه، وجه الفريق يونس بضرورة تطوير أساليب التدريب العملي، لخلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية، وكذلك تطوير وتحديث الأجهزة الفنية داخل معامل التدريب ومحاكيات الطائرات، وإحلال وتجديد المتقادم منها، وكذا تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دول المنطقة والدول الإفريقية، لدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التدريب وعلوم الطيران.

بينما قدم الطيار رشدي زكريا، شرحًا توضيحيًا عن الخدمات التي تقدمها شركة سمارت للطيران، حيث توفر الشركة خدمة طائرات رجال الأعمال من خلال شراء باقة ساعات سنوية، وكذلك نشاط الإسعاف الطائر، لافتًا إلى أنه تم تسجيل الشركة كناقل إسعاف طائر لدى شركتي BUPA و SOS العالميتين للإسعاف، بالإضافة إلى نشاط الفحص الجوي بالتعاون مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء.

وأشار الوزير- خلال العرض- إلى ضرورة وضع آلية لتحديث وتطوير أسلوب العمل بشركة سمارت، وأساليب التسويق للتعريف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى، ودعم التعاون مع وزارة الكهرباء في مجال غسيل أبراج الكهرباء.