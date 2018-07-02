الحكومة تنفي بيع أرض أثرية بمنطقة آثار مارينا بالعلمين

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمركز الوزراء، ما نُشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتنازل وزارة الأثار عن 11 فداناً من أرض آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين لبناء شاليهات سياحية تابعة لوزارة الإسكان.

وتواصل المركز مع وزارة الآثار، اليوم الاثنين، حيث أوضحت أن تلك الأنباء "غير صحيحة" على الإطلاق، مُؤكدةً عدم بيع الوزارة لأي أراضي أثرية في أي مكان، ومشددةً على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بجميع ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.

وأوضحت الوزارة أن كل ما تتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا، هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفى وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.