الحكومة تكشف حقيقة تحصيل "جنيه" يوميًا من طلاب المدارس

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها "جنيه" مع بداية العام الدراسي الجديد.

وذكر المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم دخول على طلاب المدارس كما يتردد، مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات لإحداث بلبلة في الرأي العام، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة، هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على موقع "فيسبوك"، والتي قامت بكتابة منشور يتضمن "تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه".

وأكدت الوزارة، أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً بأن الحساب الرسمي للوزير على "فيسبوك"، هو "https://www.facebook.com/tshawki".

في النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).