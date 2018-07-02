"الوزراء" ينفي منع قبول الطلاب ذوي الإعاقة من دخول بعض الكليات

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمنع دخول وانضمام الطلاب ذوي الإعاقة إلى بعض الكليات بالجامعات المصرية.

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة وأنها محض شائعات، موضحةً أنه يحق للطالب ذي الإعاقة التقدم إلى الكليات النظرية أو العملية التي تتفق مع رغبته طالما استوفي مجموع الدرجات المطلوبة في الشهادة الثانوية الحاصل عليها واجتاز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص بتلك الكلية، ويتم من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المرشح لها الطالب لتطبيق اختبار قبول للوقوف على مدي قدرة الطالب ذي الإعاقة على الوفاء بالتزامات الدراسة بالنسبة للكلية.

وأشار المركز، إلى أن الجامعات المصرية تسعى دائمًا لتلبية احتياجات الطلاب وخدمتهم تحت أي ظرف ودون أي تفرقة أو تمييز.

من جانبها، أشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم موافقة الكلية على قبول بعض الطلاب ذوى الإعاقة يرشح الطالب من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقاً لترتيب الرغبات المقدم منه في برنامج التنسيق الإلكتروني خارج كليات القطاع الذي سبق أن تم ترشيحه إليه، مضيفةً أن العديد من الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف إصاباتهم موجودين ضمن طلاب الكليات المختلفة في السنوات الدراسية المختلفة.

كما شددت الوزارة على أن الطلاب من ذوي الإعاقة جزء أصيل ولا يتجزأ من المجتمع ولهم حقوق تزيد عن أي فرد في المجتمع، موضحةً أن كافة الجامعات الحكومية ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الجامعات، حيث أنه حق أصيل يكفله الدستور للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ويجرم التمييز ضدهم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة، المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (info@mohe.cloud.gov.eg) أو الاتصال على الخط التابع لها (27920323).