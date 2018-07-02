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    الحكومة توضح حقيقة إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية

    07:58 م الإثنين 02 يوليو 2018
    الحكومة توضح حقيقة إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية

    أرشيفية

    كتب- محمد غايات:

    نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد إلغاء وزارة التموين صرف الأرز على البطاقات التموينية.

    وبحسب البيان الصادر عن المركز، الاثنين، فقد تواصل التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً توافر جميع السلع التموينية في جميع المنافذ التموينية، و عدم إلغاء أي سلعة من على البطاقات التموينية، بل على العكس فقد تم إضافة نوع زيت جديد، و4 أنواع من المكرونة ليختار من بينها المواطن.

    وأشار المركز، إلى أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

    وأعلنت الوزارة عن توافر 21 سلعة متنوعة يختار من بينها المواطن، موضحةً أن من حق أي مواطن أن يصرف التموين من أي بدال تمويني داخل محافظته وألا يتقيد ببدال تمويني واحد، مضيفةً أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

    وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، لافتةً إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).

    مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الأرز البطاقات التموينية

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