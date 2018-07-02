"الأهرام" تقاضي "بيراميدز".. و"سلامة": لن نفرط في حقنا التاريخي

كتب- مصطفى علي:

تقدمت مؤسسة الأهرام بدعوى قضائية، اليوم الاثنين، ضد نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقا)، تطالب فيه بتغيير اسم النادي وتؤكد احقيتها باسم الأهرام، خاصة وأنها تمتلك نادٍ يحمل هذا الاسم منذ أكثر من عشرين عاما.

من جانبه، قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن إصدار نادي يحمل اسم الأهرام بيانا ضد مؤسسة الأهرام هو أكبر دليل يثبت أن موقفنا صحيح ضدهم لأننا تحركنا للحفاظ على اسم عريق وهو الأهرام.

وشدد سلامة، على أن البيان الصادر من النادي يزيد المؤسسة إصرارا على التمسك بموقفها القانوني.

وقال سلامة: إن "المستشار القانوني لمؤسسة الأهرام رفع اليوم دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة لضمان حقوق المؤسسة في الاسم التاريخي"، مشددًا على أن بيان نادي الأهرام لن يزيد المؤسسة إلا إصرارا على المضي قدما في المسار الذي اتخذته حتى يزول هذا اللبس.

وأوضح أن مؤسسة الأهرام ستطالب بعدم استخدام اسمها من جانب النادي الجديد، لأن لديها نادي في التجمع الخامس يحمل نفس الاسم منذ أكثر من 20 عاما.

وكان نادي "الأهرام" أصدر بيانا امس بإرساله مخاطبة للجنة الأوليمبية بصحة موقفهم وأحقيتهم باستخدام اسم الأهرام، مستنكرًا ما سماه بمحاولات مؤسسة الأهرام للإساءة إليهم وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.