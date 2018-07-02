غرفة الشركات تضع 4 ضوابط جديدة للحج السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج بوزارة السياحة، وضع بعض الضوابط التي تضمن حسن تنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات وضرورة التزام الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ هذه التاشيرات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، للوقوف على جميع الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بفترة معاينة سكن الحجاج، وتوثيق العقود وفترة الإشراف، في إطار حرصها على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بما يمكنهم من اداء فريضة الحج بسهولة ويسر وخاصة التاشيرات المخصصة للهيئات والنقابات والتى يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية.

وقالت غرفة شركات السياحة، في بيان الاثنين، إن هذه التاشيرات يقع عبء تنفيذها تحت مظلة وزارة السياحة على الرغم من أنها خارج الحصة المخصصة لها، لذا رأت اللجنة ضرورة وضع هذه الضوابط على النحو التالي:

• الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحى لعام 1439هـ المعتمدة من الوزارة.

• يتم إجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة.

• عدم قيام الشركات بالتعاقد مع أي من مكاتب الفرادى والتزامها بالتعاقد مع المطوف التابع له الشركة لتوحيد المطوف.

• ضرورة قيام الشركات بتوثيق العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها، على ان يكون ممهوراً بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة او الوزارة التابع له الجهة.

وأوضحت الغرفة، أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود اللجنة العليا للعمرة والحج على الخروج بموسم حج بالشكل الذى يليق بسمعة القطاع السياحي.