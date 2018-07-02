قرار حكومي بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية في الدولة

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحتفل بها الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة نص القرار الذي حمل رقم 1193 لسنة 2018، فسر خلال خمس مواد به تفاصيل الإجازات التي تسري في الدولة.

وحدد القرار، الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية، والتي كانت كالتالي: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة، وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة، عيد الميلاد المجيد 7 يناير، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتابع نص القرار: "عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء 25 أبريل، عيد العمال أول مايو، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر".

وأوضح مدبولي، في نص قراره أن هذه الأعياد والمناسبات يستحق فيها الموظفون إجازة بأجر كامل.

كذلك حُددت الأعياد التي لا تُعطل فيها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، والتي كانت كالتالي: عيد تحرير طابا 19 مارس، عيد الجلاء 18 يونيو، عيد السويس 24 أكتوبر، عيد النصر 23 ديسمبر، عيد وفاء النيل.

وأشار رئيس الوزراء في قراره أنه يحق للعاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر وزير القوى العاملة قرارًا بتحديدها.