كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية - (تغطية خاصة)

كتبت - ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، ولمدة أسبوعين، باب التقدم لـ40 مدرسة مصرية يابانية، في 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووصلت مصروفات المدارس لـ8 آلاف جنيه مصروفات شاملة، بالإضافة إلى 2000 جنيه مصروفات أنشطة، بإجمالي 10 آلاف جنيه سنويًا.

وللتعرف على كل ما يخص المدارس اليابانية، الاطلاع على التالي:

تعرف على الشروط والقواعد المنظمة للقبول بالمدارس المصرية اليابانية - "صورة"

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم للمدارس المصرية اليابانية

تعرف على أنشطة "التوكاتسو" المطبقة في المدارس اليابانية

"مدرسة تحقق السعادة".. لماذا تختلف المدارس اليابانية؟

بالعناوين.. تعرف على أماكن المدارس المصرية اليابانية في 22 محافظة

بالشروط والمصروفات.. احجز لابنك مقعدًا في المدارس اليابانية عبر هذا الرابط

التعليم تفتح باب التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي 2018/2019

بعد قليل.. فتح باب التقديم للمدارس اليابانية