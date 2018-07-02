"الزراعة" تعلن تصدير 740 ألف طن بطاطس

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة صدرت 740 ألف طن بطاطس لدول أوروبا والشرق الأوسط.

وقال "العطار"، في تصريح لمصراوي، الاثنين، إنه عاد اليوم من دولة هولندا بعد الاتفاق مع الجانب الهولندي بتطبيق منظومة التصدير الإلكترونية التي نسعى لتطبيقه هذا العام.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن موسم تصدير محصول البطاطس شهد طفرة كبيرة خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أن هذا العام أفضل مما سبق، فضلًا عن خلو معظم الأراضي الزراعية من الإصابة بالعفن البني، أو العفن الهبابي.