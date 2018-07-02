"الزراعة" تعلن رفع أسعار الأسمدة

‎كتب- أحمد مسعد:

أخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، الجمعيات العامة الزراعية، برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات، بواقع 90 جنيهًا للطن الواحد، على أن يتم تنفيذ القرار من بداية يوليو.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن اللجنة التنسيقية قررت زيادة 4 جنيهات ونصف في الشكارة، على أن يكون التنفيذ من اليوم.

وقفز سعر طن "اليوريا" إلى 3290 جنيهًا للطن، وبالنسبة لـ"النترات" 3190 جنيهًا للطن أي بزيادة في سعر الشيكارة الحالية 4.5 جنيه.

وأضاف "الشناوي"، أن هذه الزيادة الثالثة خلال عام ونصف من قبل شركات الأسمدة.



وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، إن رفع الأسعار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في الربع الأخير من 2017، بشأن مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل 3 أشهر.