"إسكان النواب" تهاجم وزير التنمية المحلية بسبب غيابه عن اجتماع اللجنة

كتب- أحمد علي:

أبدى المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اعتراضه على عدم حضور وزير التنمية المحلية أو حتى إرسال مندوب من الوزارة نيابة عن الوزير، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والذي جرى مناقشته خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وقال رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، إن اللجنه سترسل مذكرة لرئيس مجلس النواب، ونحن على علم كامل بعدم حصول الحكومة على الثقة بعد.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق القانون على أرض الواقع يلتزم موافقة وزارات "الزراعة، والتنمية المحلية، والكهرباء، والطيران المدني، والآثار"، مشيرًا إلى أن اللجنة أرسلت خطابات للوزارات سالفة الذكر بإرسال إحداثيات تطبيق القانون خلال 6 أشهر عقب إقرار القانون، حتى يسهل تحديد الأحوزة والمخططات بعد ذلك دون الحاجة لتقارير أخرى.