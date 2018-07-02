الأزهر ينعى وكيله الأسبق محمود عاشور

كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الوكيل الأسبق للأزهر، الذي وافته المنية، صباح اليوم الاثنين.

وتقدم الأزهر، في بيان اليوم الاثنين، بخالص العزاء والمُواساة لأسرة الراحل، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصَّبر والسلوان.

ومن المقرر، أن تؤدي صلاة الجنازة على الشيخ محمود عاشور، بعد صلاة العصر غدًا الثلاثاء، من الجامع الأزهر.