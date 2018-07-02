مصادر حكومية تكشف الملامح النهائية لحركة المحافظين

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر حكومية، إن الملف الكامل لحركة المحافظين المنتظر الإعلان عنها عقب عرض الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب غدًا الثلاثاء، أصبح جاهزًا للعرض على رئيس الجمهورية قبل إبلاغ المرشحين بشغل المناصب سواء المحافظين ونوابهم ومساعديهم.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن ملف الاختيار للمحافظين المنتظر تغييرهم، تضمن 3 مرشحين على كل منصب مرفق مع كل اسم تقارير من الأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية والأمن القومي والأمن الوطني.

وأوضحت المصادر، أن التغيير سيزيد عن 50% من المحافظات، وسيتم تغيير جميع محافظي محافظات الحدود، والاستعانة بدماء جديدة من رجال القوات المسلحة، فضلًا عن عدد من محافظات الصعيد، وتضم: "سوهاج وأسيوط والفيوم"، وعدد من محافظي الدلتا، وأبرزهم: "الدقهلية والغربية والبحيرة"، إضافة إلى تعيين محافظ للمنوفية.

وتابعت المصادر، أن الحركة تشمل تعيين 2 من السيدات و2 من المستشارين، وعدد من قيادات الشرطة ممن لهم خبرة في الإدارة المحلية، إضافة إلى نقل 2 من المحافظين الحاليين إلى محافظات أخرى ليتعدى التغيير 15 محافظًا.

واستطردت المصادر، أنه سيتم تعيين عدد من النواب للمحافظين، ويصل عدد النواب في القاهرة إلى 4 نواب، و2 لمحافظ الجيزة، إضافة إلى التوسع في تعيين مساعدين ومعاونين من الشباب، وتحديدًا من شباب البرنامج الرئاسي، واستحداث مناصب معاون المحافظ للتدريب والمتابعة والأحياء.

يشار إلى أن المدة القانونية للمحافظين الحاليين انتهت في الثالث من يوليو، وصدر قرار جمهوري بمد العمل لهم حتى الانتهاء من الحركة الجديدة.​