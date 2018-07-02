مايا مرسي: مسلسلات رمضان التزمت بالكود الأخلاقي وتراجع العنف ضد المرأة

كتب- مصطفى علي:

كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مسلسلات رمضان التزمت هذا العام إلى حد كبير بالكود الإعلامي للمرأة الذي صدر عن المجلس في عام المرأة 2017، وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة في الأدوار الرئيسية لأبطالها.

وقالت "مرسي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس، اليوم الاثنين، لعرض التقرير النهائي الخاص برصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي، إن دراما رمضان ساندت قضايا مكافحة الإرهاب، وأظهرت صورًا إيجابية للمرأة التي يستشهد ابنها على يد الجماعات الإرهابية، وكذلك التحدث عن الإرهاب الديني والدموي في تنظيم داعش، وارتفع عدد القضايا التي تخص المرأة، والتي تمت مناقشتها في المسلسلات المقدمة.

وأضافت، أنه اتضح بوجه عام تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة في استخدام الألفاظ الخادشة في إظهار الصور السلبية للمرأة فقط على حساب الصور الإيجابية، وعرضت الدراما الرمضانية هذا العام قضية التمييز ضد المرأة بكافة أشكالها.

وتابعت رئيس المجلس، أن نتائج الرصد أظهرت نماذج للمرأة المُطلقة التي لا تستسلم لظروف المجتمع، والمرأة العاملة الطموحة دون إخلال بمسؤولياتها الأسرية، والمرأة القوية الناجحة التي تسعى لتنصر الخير على الشر ومواجهة أي خطر وتحافظ على أسرتها، والمرأة التي لا تستسلم للظروف المحيطة بها على الرغم من الصعوبات التي تتعرض لها، فضلًا عن ظهور نماذج من المرأة المتحررة في إطار تقاليد المجتمع القادرة على قيادة العمل في الشركات ومشاركة الرجل.​