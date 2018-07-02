مايا مرسي: رصدنا تحولًا إيجابيًا في دراما رمضان عن العام الماضي

كتب- مصطفى علي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو تستحضر بداخلنا المرأة المصرية التي تقدمت الصفوف دون أن تخشى الإرهاب والموت، وأصبحت تجسد ثورة شعب عبر عن إرادته بقيادة سياسة تحملت المسؤولية في توقيت حرج ليحفظ وحدة وتماسك الشعب المصري العظيم.

وأضافت "مرسي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس، اليوم الاثنين، لعرض التقرير النهائي الخاص برصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي، أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ومازالت الدولة في نفس الوقت تمضي قدمًا في التنمية في كل أنحاء مصر.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الدراما التليفزيونية بشكل عام والدراما المعروضة في شهر رمضان بشكل خاص، لها تأثير على كافة فئات المجتمع، مشيرة إلى أن هناك تحولًا إيجابيًا في دراما رمضان العام الحالي عن عام 2017، والتزام بالكود الإعلامي الذي تم وضعه.

ووجهت "مرسي"، رسالة للإعلام ببث جرعة أمل ورسائل إيجابية لبناء مصر المستقبل، قائلة إن بنات مصر ستصبح وزيرة وقاضية ومحافظة ورئيسة وزراء في يوم من الأيام.

ويحضر المؤتمر كلٍ من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، والدكتورة سوزان قليني، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، وعضوات وأعضاء المجلس.​