رئيس "العامة للاتصالات": نخطط لإنشاء منتدى للحوار مع الخاسرين في الانتخابات

كتبت- مروة شوقي:

قال إبراهيم هيكل، الفائز برئاسة النقابة العامة للعاملين في الاتصالات، إن إنشاء منتدى للحوار النقابي مع أعضاء النقابة الذين لم يوفقوا في الفوز في الانتخابات العمالية، وقدامى العاملين، أحد أهم أولوياته في المرحلة المقبلة.

وأضاف "هيكل"، في تصريح لمصراوي، أن هذا المنتدى يهدف إلى الاستفادة من خبرات القيادات النقابية التي سعت للفوز، ولم يسعفها الحظ، واستقبال أفكارهم لتطوير العمل النقابي، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع الإدارة التنفيذية للشركة، لتحقيق مطالب العاملين، ورفع كفاءة العمل.

وعن رؤيته لتطوير النقابة، تابع: "لدينا 92% نسبة التغيير في النقابة من العناصر الجديدة التي انضمت للتنظيم النقابي، ومعظمهم من جيل الشباب، وعلينا مهمة تدريبهم وتثقفيهم".

وعن تمثيل المرأة في النقابة، أوضح أن هناك 28 عنصرًا نسائيًا فاز في انتخابات اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي "الاتصالات"، والذي يعد دليلًا على تحول ثقافة التنظيم النقابي للأفضل ليشمل الجنسين.

وأردف: "المرأة كل المجتمع، واقتحامها العمل العام يعد جرأة محمودة، كونها قادرة على تحقيق المستحيل بإرادتها وعزمها على تصحيح المسار المتعارف عليه، والدليل على نجاحها، تشكيل تنظيم نقابي عقب الانتخابات العمالية، قوامه 400 امرأة".​