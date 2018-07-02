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    بدء فعاليات مؤتمر "القومي للمرأة" بشأن دراما رمضان

    03:32 م الإثنين 02 يوليه 2018
    بدء فعاليات مؤتمر "القومي للمرأة" بشأن دراما رمضان

    الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

    كتب- مصطفى علي:

    بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس، اليوم الاثنين، لعرض التقرير النهائي الخاص برصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي.

    ويحضر المؤتمر كلٍ من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، والدكتورة سوزان قليني، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، وعضوات وأعضاء المجلس.​

    المجلس القومي للمرأة دراما رمضان مايا مرسي سوزان قليني

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