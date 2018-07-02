وزير الري: رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق بقنا والأقصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن إنجازات الوزارة خلال العام الحالي في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بمحافظتي قنا والأقصر استهدفت رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع .

وأوضح عبد العاطي أن هذه الخطوة تهدف لتمكين شبكات المجري من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة، وكذلك إنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول للاستفادة من حصاد مياه السيول عند مصباتها في المجاري المائية مرة أخرى (الترع والمصارف)، علاوة على شحن الخزان الجوفي.

وأشار عبدالعاطي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إلى انتهاء قطاع الري بمحافظتي قنا والأقصر من تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه، شملت إنشاء كوبري خرسانة مسلحة على مخر سيل كرم عمران، وكوبري خرسانة مسلحة على مخر سيل الشيخ عيسى، وهدار مصب مخر سيل الكلاحين على مصرف الكلاحين، وكذلك تغطية ترعة الشعانية بطول 250 مترا، فضلا عن إنشاء كوبري معدني على ترعة الكلابية وإحلال وتجديد بوابات بهندسة الأقصر.

وأضاف أنه تم تأهيل تخفيف ترعة أصفون بتكاسي أحجار، وإحلال وتجديد كوبري على ترعة المكسر ، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهيرات بجميع مخرات السيول والترع التي تصب على هذه المخرات، في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة السيول.

من جانبه، أكد المهندس محمد السيد أبوالفتوح رئيس الإدارة المركزية لقنا والأقصر بقيام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة، تضمنت استكمال إنشاء 4 كباري على ترعة أصفون وكوبري على ترعة الرمادي بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة 1 بمحافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وكذلك إنشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة 2 (وادي المدامود) بمحافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية نحو 38 مليون جنيه.

وأشار أبوالفتوح إلى قيام الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية بدائرة الإدارة، شملت الانتهاء من إزالة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بقنا بتكلفة 700 ألف جنيه، إضافة إلى عملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة بمدينة قنا بتكلفة نحو 500 ألف جنيه، وكذلك عملية تطوير وتحسين كورنيش مدينة قنا بتكلفة مليون جنيه وكورنيش مدينة قوص بتكلفة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه.​