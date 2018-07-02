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ننشر نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة

03:17 م الإثنين 02 يوليه 2018
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كتبت- ياسمين محمد:

تداول عدد من معلمي مادة الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة، نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، الذي أداه طلاب شعبة العلوم أمس الأحد.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء الامتحانات، أمس الأحد، بامتحانات: الجيولوجيا، الاستاتيكا، والفلسفة والمنطق.

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الثانوية العامة وزارة التعليم

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