رئيس مجلس النواب يوضح حقيقة فرض ضريبة على التركات والميراث

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ما يتردد بشأن إقرار ضريبة جديدة على التركات والميراث، غير صحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل.

وقال عبدالعال، ليس هناك ضريبة على التركات أو الميراث، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه لا يجوز للمشرع أن يقر مثل هذا الأمر، نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت ذلك من قبل، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تأتى مكملة للدستور.​