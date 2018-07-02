بعد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. ساويرس: "ربنا يحميك من الحسد"

كتب- محمد نصار:

نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، يدعو فيها للاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال نجيب ساويرس، معلقًا على قيمة تجديد عقد اللاعب المصري مع نادي ليفربول الإنجليزي: "ربنا يحميه من القر والحسد".

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، تجديد عقده مع اللاعب المصري، محمد صلاح، الذي ساعد النادي في الوصول إلى المرتبة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وتصدره قائمة هدافي الدوري بـ32 هدفًا.