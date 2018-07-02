"مصر للطيران" توقع اتفاقية شراكة بالرمز مع "شانزهين" الصينية

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة بالرمز مع شركة شانزهين الصينية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتمكن الشركة الصينية من وضع رمز رحلاتها كناقل مسوق على رحلات مصر للطيران بين القاهرة وجوانزو.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه يمكن لركاب شانزهين الصينية تجربة الخدمات المتوفرة على طائرة البوينج B777-300ER من وإلى جوانزو، ويستفيد ركاب الشركتين بالعديد من الفوائد والمميزات المقدمة من خلال الشركات الأعضاء بالتحالف، بما في ذلك إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج المسافر الدائم الخاص بالشركتين، إضافة إلى تقديم الخدمات لركاب تحالف ستار من المستويين الفضي والذهبي.

ومن جانبها، ذكرت تشين زيهونج، مدير الشؤون الدولية بشركة شانزهين الصينية، أن مصر للطيران هي شركة الطيران الوحيدة التي تُسير رحلات مباشرة بين الصين ومصر، لافتة إلى أن اتفاقية المشاركة بالرمز توفر للركاب الكثير من خيارات السفر المرنة إلى القاهرة والمدن المصرية، بفضل انتعاش حركة السفر بين البلدين.

يشار إلى أن اتفاقية التعاون الجديدة ستكون متاحة للسفر اعتبارًا من 16 يوليو الجاري، وتوفر للركاب العديد من المميزات مثل إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج المسافر الدائم الخاص بالشركتين، وتسجيل الحقائب حتى نقطة الوصول الأخيرة، واستخدام استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة، إضافة إلى خدمة الـFast Track المتوفرة بمطار القاهرة.​