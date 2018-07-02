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فيديو لحظة انتحار سيدة أسفل عجلات المترو.. ومصدر بالشركة: "منعرفش صحته"

01:44 م الإثنين 02 يوليه 2018
فيديو لحظة انتحار سيدة أسفل عجلات المترو.. ومصدر بالشركة: "منعرفش صحته"

كتب- أحمد نجيب وأحمد الصعيدي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة انتحار سيدة أسفل عجلات مترو الأنفاق.

وقال رواد مواقع التواصل، إن السيدة ألقت بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة الزهراء التابعة للخط الأول للمترو، الواصل بين حلوان والمرج.

وذكر مصدر بشركة مترو الأنفاق، لمصراوي، أنه لم يتسن للشركة صحة الفيديو من عدمه، معلقًا: "منعرفش حقيقي ولا لأ".

انتحار سيدة مواقع التواصل الاجتماعي مترو الأنفاق محطة الزهراء

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