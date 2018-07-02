تعرف على الشروط والقواعد المنظمة للقبول بالمدارس المصرية اليابانية - "صورة"

كتبت- ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية، أمام الطلاب، ولمدة أسبوعين، بمصروفات شاملة بلغت 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه مصروفات أنشطة، بإجمالي 10 آلاف جنيه.

ويمكن لولي الأمر ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط والقواعد المنظمة للقبول بالمدارس المصرية اليابانية الـ40، التي تدخل الخدمة في سبتمبر 2018، والتي يجب على ولي الأمر الاطلاع عليها قبل التقديم، وجاءت كالتالي:

أولًا: النظام التعليمي:

- المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2018-2019 بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

- لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.

ثانيًا: المصروفات:

- مصروفات المدارس المصرية اليابانية مبلغ شامل ثمان الاف جنية (8,000) بالاضافة الي الفان جنية (2,000) انشطة باجمالي مبلغ عشرة آلاف جنية (10,000) مصرى للطالب.

ثالثُا: شروط وقواعد القبول

التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019.

- أن يكون الطفل مصرى الجنسية

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل علي النحو التالي:

- لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق.

- الالتزام بالقرب للمدرسة المتقدم اليها، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو أى مستند رسمي يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.

- تكون الأولوية في القبول للطلاب الأقرب في السكن للمدرسة المتقدم إليها في حالة المفاضلة بينهم على النحو التالى:

· الحي/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى.

· المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة.

· المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.

- توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية:

· قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانب بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة.

· قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.

· سداد المصروفات الدراسية فى موعدها.

رابعًا: قواعد التقديم:

- أن يكون ولى الأمر والطفل مصريي الجنسية.

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية.

- التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانا.

- ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي، والحالي في حالة اختلافة عن المدرج في بطاقة الرقم القومي.

- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.

- مراعاة ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته واستبعاده، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الحالي الذى يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.

- لا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

- يوقع ولي الأمر على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

- فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية و الجنائية ضد مقدميها و ليس لهم الحق في اي مطالبات او تعويضات.

- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا و يكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات و المقابلات المقررة و لا يحق الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني في حالة عدم القبول.​