"الإسكان": طرح 25 قطعة أرض استثمارية في 10 مدن.. قريبا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد لطرح 25 قطعة أرض استثمارية بنشاط عمرانى متكامل، بمساحة إجمالية نحو 870 فدانًا، في 10 مدن جديدة.

وحول تفاصيل الأراضى التي سيتم طرحها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: في مدينة 6 أكتوبر، سيتم طرح 3 قطع أراض بنشاط عمرانى متكامل، وهي: قطعة الأرض رقم 5 بالحى الخامس بالتوسعات الشرقية بمساحة 31.14 فدان فيلات)، وقطعة الأرض رقم 14 بالحي الخامس بالتوسعات الشرقية بمساحة 69.8 فدان (فيلات)، وقطعة الأرض رقم 5 بحدائق أكتوبر بمساحة 10.17 فدان (عمارات).

وتابع: وفي مدينة القاهرة الجديدة، سيتم طرح قطعتي أرض، وهما: قطعة أرض بمشروع بيت الوطن بنشاط عمراني متكامل، بمساحة 75 فدانًا، وقطعة أرض شمال مشروع الرحاب بنشاط عمراني متكامل بمساحة 48 فدانا، وفي مدينة أسوان الجديدة، سيتم طرح 3 قطع أراض، وهي: قطعة أرض بمنطقة الشريط السياحي، بنشاط سياحي، بمساحة 26.13 فدان، وقطعة الأرض بجوار مركز المال والأعمال، بنشاط سياحي، بمساحة 117 فدانًا، وقطعة الأرض بجوار مركز المال والأعمال، بنشاط سياحي، بمساحة 148.06 فدان.

وأضاف عباس، في مدينة السادات، سيتم طرح 6 قطع أراض، وهي: قطعة الأرض رقم (ب) بحي الزهور، بمساحة 39 فدانًا، وقطعة أرض بالمنطقة السكنية 33، بمساحة 11.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (أ) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 10.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (د) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 20 فدانًا، وقطعة الأرض رقم (ب) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 10.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (ج) بالمنطقة السكنية 32، بمساحة 10.5 فدان.

وأوضح معاون وزير الإسكان، سيتم طرح قطعتي أرض في مدينة دمياط الجديدة، وهما: قطعة الأرض رقم (4) بمنطقة الامتداد الشرقي، بنشاط قرية سياحية وفندق، بمساحة 19.6 فدان، وقطعة أرض بمنطقة الامتداد الغربي، بنشاط عمراني متكامل، (فيلات أو عمارات أو فيلات وعمارات)، بمساحة 21.17 فدان، وفى مدينة أسيوط الجديدة، سيتم طرح 3 قطع أراض، وهى: قطعة الأرض رقم (27) بالمنطقة الإقليمية، بمساحة 20.05 فدان، وقطعة الأرض رقم (26) بالمنطقة الإقليمية، بمساحة 32.5 فدان، وقطعة الأرض رقم (25) بالمنطقة الإقليمية، بمساحة 23 فدانًا، وفي مدينة سوهاج الجديدة، سيتم طرح قطعتي أرض، وهما: قطعة أرض بمنطقة النخيل بالحي السادس (فيلات أو عمارات أو فيلات وعمارات)، بمساحة 19.62 فدان، وقطعة أرض بالمجاورة الخامسة بمنطقة التوسعات الجنوبية (فيلات أو عمارات أو فيلات وعمارات)، بمساحة 60.23 فدان.

وأشار عباس، في مدينة أخميم الجديدة، سيتم طرح قطعتي أرض، وهما: قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة 2، بمساحة 14 فداناً، وقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة 2، بمساحة 14 فداناً، وفى مدينة قنا الجديدة، سيتم طرح قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة النوادى، بمساحة 9.95 فدان، وفى مدينة الشيخ زايد، سيتم طرح قطعة الأرض بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، بمساحة 12.39 فدان.