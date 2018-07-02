بزيادة 100%.. ننشر أسعار انتظار السيارات في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

قررت شركة ميناء القاهرة الجوي، رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وتطبيق نفس الأسعار القديمة على العاملين بالمطار والجهات المتعاونة حتى لا تمثل أي عبء عليهم.

وقالت مصادر بالمطار، إن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

وأضافت المصادر، أن الشركة قررت زيادة الأسعار بسبب زيادة التكلفة في الصيانة والخدمات التي يتم تركيبها على بوابات المطار، إضافة إلى أن أسعار الانتظار بالساحات مقارنة مع أي أماكن أخرى، تمثل ثمن قليل خاصة للمراكز التجارية.

وتابعت، أن زيادة الأسعار لم تؤد إلى أي مشاكل مع الركاب أو المستقبلين والمودعين، وجرى وضع لافتات عند كل شباك للحساب مكتوب عليه الأسعار الجديدة، لافتة إلى أن الأسعار الجديدة لا تشكل أي عبء على المتعاملين مع المطار، خصوصًا أن أقل ثمن لتذكرة الطيران يصل إلى حوالي 8 آلاف جنيه، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن الأسعار القديمة يتم تطبيقها على كل العاملين بالمطار.​