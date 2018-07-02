مؤسس جامعة كندا بالعاصمة الجديدة: نشكر السيسي على إزالة العوائق

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور مجدي القاضي، مؤسس جامعة كندا أول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب إنهاء المشروع في عام واحد، مشيرًا إلى أنه تعامل مع الأمر على أنه خدمة للدولة.

وأضاف "القاضي"، خلال الافتتاح المبدئي لجامعة كندا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم العالي الكندي، ووفد رسمي من دولة كندا، اليوم الاثنين، أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وفرت كل الإمكانيات والتسهيلات المتاحة لإنشاء المشروع في عام واحد، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي لم تتأخر في تسهيل الإجراءات، وإعداد قانون الجامعات الدولية المعروض حاليًا في مجلس النواب.

ووجه مؤسس جامعة كندا، الشكر لرئيس الجمهورية الذي كلف بإزالة كل العوائق، منوهًا إلى أن الجامعة التزمت بالمشروع قبل انتهاء عام من التكليف.​