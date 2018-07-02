مصر للطيران: نقل 120 ألف معتمر خلال "رجب وشعبان ورمضان"

كتب– طه عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة نقلت 60 ألف معتمر خلال شهر رمضان فقط من المطارات السعودية إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك العمرة على متن 450 رحلة جوية، كما نقلت مصر للطيران60 ألف معتمر خلال شهري رجب وشعبان، بأعلى نسبة انتظام في التشغيل ليصبح إجمالي المعتمرين الذين نقلتهم الشركة هذا العام120 ألف معتمر.

وقال عادل، حسب تصريحات له، بدأت الشركة في الاستعداد لموسم الحج، ويجرى التنسيق مع الجهات المعنية للإعلان عن مواعيد إصدار تذاكر الحج، وإعداد جداول تشغيل الرحلات بالتنسيق مع الجانب السعودي.​