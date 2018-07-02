الحجز يبدأ اليوم.. تعرف على شروط ونظام سداد 30 ألف قطعة أرض

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان، اليوم الاثنين، استقبال الراغبين في إيداع مقدمات الحجز لـ30 ألف قطعة أرض طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة ضمن أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209 أمتار و1500 متر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، إن الحجز مستمر حتى يوم الأحد الموافق 22 يوليو الجاري، من الساعة 3 عصرًا حتى 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحًا أنه یتم تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص.

وينشر "مصراوي"، طريقة سداد مقدمات الحجز لكل نوع من الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان، وتمثلت فيما يلي:

أولًا: نظام سداد أراضي الإسكان الاجتماعي:

- سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكي، أو نقدًا.

- استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال شهر من إجراء القرعة.

- سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

- تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

- الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

ثانيًا: نظام سداد أراضي الإسكان المتميز:

- سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدن (أخميم الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا).

- سداد 100 ألف جنيه مقدم حجز لقطعة الأرض بباقي المدن، طبقاً لكراسة شروط الطرح.

- السداد عن طريق التحويل البنكي أو بشيك معتمد، أو نقدًا.

- استكمال سداد (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، خلال شهرين من إجراء القرعة.

- سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% على 3 أقساط سنوية متساوية.

- موعد سداد القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة.

ثالثًا: نظام سداد أراضي الأكثر تميزًا:

- سداد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي (أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة).

- سداد 350 ألف جنيه لباقي المدن طبقًا لكراسة شروط الطرح.

- السداد عن طريق التحويل البنكي أو بشيك معتمد، أو نقدًا.

- استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالي ثمن الأرض، إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

- سداد باقي القيمة بالكامل عند استلام الأرض، طبقًا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل.

- التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا یقل عن 50% من القیمة الإجمالیة، في ضوء عدد القطع المطروحة.

- استبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضھم على نسب سداد أقل.

رابعًا: شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض في المدن المعلن عنها، وألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته.

3- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

4- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

5- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص، الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.

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