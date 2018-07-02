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    في أول زيارة خارجية له.. وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا

    11:57 ص الإثنين 02 يوليه 2018
    في أول زيارة خارجية له.. وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا

    الفريق محمد زكى وزير الدفاع

    كتب- عمر مصطفى:

    غادر الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكري رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

    ومن المقرر أن يجري القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين بفرنسا لبحث سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحه لكلا البلدين في العديد من المجالات.

    كما يناقش خلال الزيارة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا علي الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

    وأدى الفريق زكي، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرا للدفاع منذ نحو 3 أسابيع.​

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