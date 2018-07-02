"مدرسة تحقق السعادة".. لماذا تختلف المدارس اليابانية؟

كتبت-ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية، بمصروفات شاملة 8 آلاف جنيه، إضافة إلى 2000 جنيه مصروفات أنشطة، بإجمالي 10 آلاف جنيه.

وتطبق المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري الجديد، المقرر تعميمه على كل المدارس التي تمنح شهادة مصرية، بدءًا من سبتمبر 2018، إضافة إلى الأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو"، وتكون لغة الدراسة الأساسية بهذه المدارس هي اللغة العربية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، عددًا من المميزات التي تجعل المدارس المصرية اليابانية المفضلة لدى أولياء الأمور، وهي كالتالي:

1- تطبق مناهج دراسية مطورة.

2- لغة أجنبية متميزة.

3- بناء شخصية.

4- مدرسة تحقق السعادة.

5- معلم متميز ومدرب.

6- فصول دراسية واسعة.

7- كثافة قليلة.

8- خدمات ومرافق.

9- أنشطة فنية ورياضية متميزة.

