قرار جمهوري بتعيين محسن عبدالنبي مديرًا لمكتب الرئيس

كتب- عمر مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قرارًا جمهوريًا بتعيين محسن محمود علي عبدالنبي، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.​

برز اسم اللواء محسن عبدالنبي عام 2012 عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، حيث صدق عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقتها على نشرة التنقلات والترقيات الخاصة بكبار قادة القوات المسلحة في التشكيلات التعبوية والإدارات والهيئات التابعة للجيش، والمعروفة بنشرة يناير 2013.