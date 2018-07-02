نائب محافظ القاهرة: إخلاء 12 أسرة ووفاة مسن في انهيار "عقاري الساحل"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظة القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن المحافظة أجرت حصرًا كاملًا للأهالي المتضررين من العقارين المنهارين في حي الساحل بشبرا الخيمة.

وأضاف "عبدالتواب"، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء 8 أسر بالعقارين المنهارين رقم 34 و36، إلى جانب 4 أسر أخرى في العقار الملاصق لهما، لحين بحث مدى صلاحية هذا العقار للسكن من عدمه.

وذكر نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم توفير مساكن بديلة بشكل مؤقت للمتضررين، لحين صرف التعويضات المناسبة لهم من جانب المحافظة.

وشدد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، على اتخاذ محافظة القاهرة كافة الإجراءات اللازمة لإغاثة الأهالي المتضررين، لافتًا إلى أن كل الدلائل تشير إلى وفاة أحد المسنين، رغم عدم التوصل لجثمانه المتواجد تحت الأنقاض حتى الآن، وهو ما يرجح وفاته في الحادثة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة على الفور لإجراء معاينة على الواقع، من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار هذه العقارات.​