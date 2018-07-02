لطلاب الإعدادية.. مجمع تكنولوجي بالأميرية يمنحك البكالوريوس بعد 7 سنوات

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة بمجمع الأميرية المتكامل للتعليم التكنولوجي، للعام الدراسي 2018 - 2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، قال الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن مدة الدراسة بالمجمع 7 سنوات، بمصروفات دراسية 500 جنيه للعام بالنسبة للمرحلة الأولى، و800 جنيه للمرحلة الثانية، و1000 جنيه للمرحلة الثالثة، والتي بنهايتها يمنح الخريج بكالوريوس "معتمد".

ويقبل المجمع الطلبة الحاصلين على مجموع 220 في الشهادة الإعدادية دون انتظار التنسيق، بشرط اجتياز الطالب اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الاتصال والمظهر العام، ويكون التواصل والحصول على كافة المعلومات من خلال صفحة المجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" https://m.facebook.com/Montaroooo/?locale2=ar_AR

وأضاف "الغندور"، أن مجمع التعليم بالأميرية هو باكورة مشروعات الصندوق في مجال التعليم الفني الصناعي، ويعد أحد الركائز الهامة لتطوير تلك المنظومة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، ويتبنى نظامه التعليمي سياسة إكساب المهارات لخريجيه، وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتابع، أن هذا النموذج أقيم بشراكة تعليمية وفنية مع هيئة "بيرسون" البريطانية، وبتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة، وتم اختياره عام 2015 ضمن أحسن 10 مراكز للتعليم الفني والتكنولوجي على مستوى القارة الإفريقية، وحصل على منحة مليون دولار لدراسة إنشاء مركز تدريب مهني به بالتعاون مع الحكومة الكورية.

ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن الدراسة بالمجمع تقسم على 3 مراحل، الأولى هي المدرسة الثانوية التقنية بنظام 3 سنوات، ويحصل الخريج على الشهادة الدولية الممنوحة من هيئة "بيرسون" البريطانية، إضافة إلى شهادة دبلوم التكنولوجيا في التخصص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمرحلة الثانية هي الكلية التقنية المتوسطة، والدراسة بها عامين، ويحصل الخريج على الشهادة الممنوحة من هيئة "بيرسون" البريطانية، إضافة إلى شهادة دبلوم التكنولوجيا العالي في التخصص من وزارة التعليم العالي.

وعن المرحلة الثالثة، ذكر أنها الكلية التقنية المتقدمة، ومدة الدراسة عامين، ويمنح الخريج بكالوريوس في التكنولوجيا المتقدمة في التخصص من وزارة التعليم العالي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات كأول درجة بكالوريوس في التكنولوجيا في مصر، مشيرًا إلى أن خريج المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية، يمنح شهادة البكالوريوس في تخصصي تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

وأردف، أن الخريج بعد حصوله على بكالوريوس تكنولوجيا الميكانيكا، يكون ملمًا بالمبادئ ومكتسبًا للمهارات، وفقًا للبرامج الدراسية التي أتمها خلال مراحل الدراسة بالمجمع، والتي تؤهله للعمل بمجالات تكنولوجيا التصنيع والصيانة والعمليات وتكنولوجيا التكييف والتبريد والمحركات ورقابة الجودة، ويكون مؤهلًا لتطبيق العديد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

واستطرد، أن التخصص الثاني بالمجمع هو تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، لافتًا إلى أن خريج هذا التخصص يكون ملمًا بالمبادئ ومكتسبًا للمهارات، وفقًا للبرامج الدراسية التي أتمها خلال مراحل الدراسة بالمجمع، والتي تؤهله للعمل بمجالات تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات والصيانة والتصميمات والتركيبات الكهربائية، ويكون مؤهلًا لتطبيق المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

يشار إلى أن المجمع تخرج منه العديد من الدفعات من الحاصلين على درجة بكالوريوس التكنولوجيا في التخصصات سالفة الذكر، والذين التحقوا بالعمل في كثير من المصانع المرموقة في مصر، بينما التحق آخرون بالعمل كمدربين في بعض مدارس التعليم الفني التابعة لكيانات صناعية كبيرة تنتمي للقطاع الخاص.​