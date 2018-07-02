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    "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة عن "فهم مقاصد السنة النبوية"

    11:26 ص الإثنين 02 يوليه 2018
    "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة عن "فهم مقاصد السنة النبوية"

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    قررت وزارة الأوقاف، تخصيص خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "فهم مقاصد السنة النبوية ضرورة عصرية لمواجهة الجمود الفكري".

    وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي ضمن خطتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الجمود والانغلاق الفكري، وبيان سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها من جهة، والتأكيد على حجية السنة ومكانتها في التشريع، وضرورة فهم مقاصدها كضرورة عصرية لمواجهة الجمود والانغلاق من جهة أخرى.

    وشددت الوزارة، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، مطالبة بالالتزام بنصها أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

    خطبة الجمعة وزارة الأوقاف السنة النبوية

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