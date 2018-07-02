"جار البحث عن مفقود".. رئيس حي الساحل يكشف تفاصيل انهيار عقارين بشبرا

كتب- محمد نصار:

قال المهندس شريف مجدي، رئيس حي الساحل، إنه لا توجد أي حالات وفيات في حادث انهيار عقارين بالحي.

وأضاف "مجدي"، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه يجري البحث عن أحد المفقودين تحت حطام انهيار العقارين، لكن لم نتوصل إلى شيء بشأنه حتى الآن.

وذكر رئيس حي الساحل، أن قوات الحماية المدنية تعمل الآن على رفع أنقاض العقارين، متابعًا: "العقاران عبارة عن دور أرضي و3 أدوار علوي".

وأوضح، أن العقارين لم يوجد بشأنهما أي شكوى في الحي تدل على أنهما يشكلان خطرًا على حياة المواطنين أو أنهما آيلان للسقوط، مشيرًا إلى أن المعاينة الأولية للعقارين رقم 34 و 36 بشارع المنتجي بميدان فكتوريا في الساحل بشبرا، أثبتت أنهما قديمان، وجارٍ البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي.

وحول ما إذا كان الانهيار تسبب في أضرار بالمباني المجاورة، قال رئيس الحي، إنه لا يوجد أي أضرار في العقارات المجاورة للعقارين المنهارين.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة على الفور لإجراء معاينة على الواقع، من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار هذه العقارات.​