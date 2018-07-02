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    "السكة الحديد": تأخر قطار "الواسطى - الفيوم" نتيجة عطل مفاجئ

    10:15 ص الإثنين 02 يوليه 2018
    "السكة الحديد": تأخر قطار "الواسطى - الفيوم" نتيجة عطل مفاجئ

    ارشيفية

    القاهرة - (أ ش أ)

    أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الاثنين عن تأخر قطار قطار رقم ١٤٠ ركاب على خط الواسطى/ الفيوم نتيجة عطل مفاجئ.

    وقالت الهيئة، في بيان، إن عجلة البوجي سقطت من جرار القطار بحوش محطة سيلا على خط الواسطى/ الفيوم مما أدى إلى تعطله.

    وأكدت أنه تم على الفور الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل القطار، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ.

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