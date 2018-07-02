"السكة الحديد": تأخر قطار "الواسطى - الفيوم" نتيجة عطل مفاجئ
القاهرة - (أ ش أ)
أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الاثنين عن تأخر قطار قطار رقم ١٤٠ ركاب على خط الواسطى/ الفيوم نتيجة عطل مفاجئ.
وقالت الهيئة، في بيان، إن عجلة البوجي سقطت من جرار القطار بحوش محطة سيلا على خط الواسطى/ الفيوم مما أدى إلى تعطله.
وأكدت أنه تم على الفور الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل القطار، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ.
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