"السكة الحديد": تأخر قطار "الواسطى - الفيوم" نتيجة عطل مفاجئ

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الاثنين عن تأخر قطار قطار رقم ١٤٠ ركاب على خط الواسطى/ الفيوم نتيجة عطل مفاجئ.

وقالت الهيئة، في بيان، إن عجلة البوجي سقطت من جرار القطار بحوش محطة سيلا على خط الواسطى/ الفيوم مما أدى إلى تعطله.

وأكدت أنه تم على الفور الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل القطار، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ.